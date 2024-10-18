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علوم الدار

«مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» تعتمد مشروعات سدود وقنوات مائية في عدد من مناطق الدولة

«مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» تعتمد مشروعات سدود وقنوات مائية في عدد من مناطق الدولة
18 أكتوبر 2024 10:21

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اعتمدت «اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، حزمة من مشروعات السدود والمنشآت المائية في عدد من مناطق الدولة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتطوير البُنية التحتية للقطاع المائي والمرافق الإستراتيجية على مستوى الدولة، وترسيخ مستهدفات «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية.

وذكرت اللجنة أن «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» تعتزم إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، في خطة لدعم البُنى التحتية استجابةً للتغيّرات المناخية، وزيادة المخزون المائي من خلال تجميع مياه الأمطار والسيول، بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين متر مكعب، على أن يتمّ تنفيذ تلك المشروعات خلال 19 شهرًا، وإنشاء 9 قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريبًا، للحدّ من الآثار المترتبة على تدفق المياه جرّاء هطول الأمطار في بعض المناطق السكنية.

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وأفادت اللجنة بأن تنفيذ المشروعات سيتمّ في 13 منطقة سكنية منها، منطقة شيص ومدينة خورفكان في إمارة الشارقة، ومنطقة مصفوت في إمارة عجمان، ومنطقتا شعم والفحلين في إمارة رأس الخيمة، ومدينة محمد بن زايد ومناطق الحيل والقريّة وقدفع ومربح وضدنا والسيجي والغزيمري في إمارة الفجيرة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
الأمن المائي
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