جامعة الإمارات تطلق برنامجاً بحثياً لدعم البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، إطلاق برنامج بحثي مبتكر لدعم البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" وذلك لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، إن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة من قيادة أبحاث مبتكرة تتماشى مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، بهدف تعزيز الاستدامة وزيادة مرونة المناخ وبناء مجتمعات أقوى من خلال أبحاث تعالج التحديات البيئية الحالية.





وأوضح أن البرنامج يوفر منصة للطلبة والباحثين لاستكشاف الممارسات الزراعية المستدامة والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وهو أمر حيوي لنمو الإمارات في المستقبل.

وأضاف أنه في الدورة الأولى من هذا البرنامج، تخطط الجامعة لدعم وتمويل 25 مشروعًا بحثيًا طلابيًا وتزويد الفرق بالموارد اللازمة لتحقيق حلول نافعة.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بين طلبة جامعة الإمارات والمجتمع حول أهمية أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل الأولي لدعم مبادرات البحث الطلابية التي تسهم في تطوير حلول شاملة ومستدامة بإشراف أعضاء هيئة التدريس.





وستتركز دورة 2024 - 2025 من البرنامج البحثي الخاص بأهداف التنمية المستدامة على تشجيع مبادرات البحث الطلابية التي تتماشى مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، وتعزيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء.





ويجب أن تتوافق المقترحات المقدمة بشكل مباشر مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" ومع أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف رقم 2 "القضاء التام على الجوع"، والهدف رقم 11 "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، والهدف رقم 13 "العمل المناخي".





وسيتكون كل فريق بحثي من أربعة طلاب جامعيين وعضو هيئة تدريس واحد سيكون الباحث الرئيسي، فيما ستسهم الجهود البحثية في تحسين كفاءة المبادرة من خلال تحسين أنماط الزراعة، ومراقبة صحة النباتات، وتوفير بيانات فورية حول رطوبة التربة ودرجة الحرارة والظروف البيئية.





كما سيتم تسخير الهندسة الوراثية لتطوير أنواع نباتية تتحمل الظروف المناخية القاسية في دولة الإمارات.





ودعت جامعة الإمارات الطلبة للمشاركة في هذا البرنامج الحيوي، وتعزيز الأبحاث المبتكرة التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لقطاع الزراعة في دولة الإمارات وخارجها.