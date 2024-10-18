عبد الله بن بيه يشارك في مؤتمر «الإيمان في عالم متغيّر» بالرباط

شارك معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، في المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير»، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبتنظيم من رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.





ودعا معاليه، في كلمته الافتتاحية، إلى إنشاء مراكز للبحوث لتجديد الخطاب الإيماني عن طريق تطوير أساليب البرهنة وطرق العرض واستثمار الإمكانات التي أتاحتها المعارف البشرية الجديدة في صياغة العقائد وعرضها عرضاً سليماً بطرائق الاستدلال المناسبة.





وأثنى على جهود رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية، ودورهما في نشر قيم التسامح والتعايش حول العالم.





وأشاد بموضوع المؤتمر، الذي عقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، كون أن التغير والتسارع أصبحا سمة هذه العصر ومبدأه الظاهر في كل مناحي الحياة، فمن السرعة في المواصلات والاتصالات، إلى سرعة في انتقال السلع والأفكار والآراء والمعلومات والأخبار الصحيحة والزائفة، ومن خلال ذلك غدا الإنسان مبهوراً لسرعة الواردات إليه وتواليها المستمر.





وأشار إلى أنه أمام هذا التحدي يحسُّ الإنسان بضرورة استعادة معنى الحياة، التي تمنحه نقطة ارتكاز وثبات، وتظهر حاجة البشرية إلى رؤية للكون تقدم الاستقرار، مؤكدا أن الرؤية الإيمانية هي الكفيلة بتقديم ذلك، لأنها تغرس الوجود الإنساني في نسيج متّصل من المعنى، تقدم له رواية متسقة عن ذاته.





وذكر معاليه بأن الإيمان علم، وذلك العلم قائم على منظومة معرفية ثلاثية الأركان هي الحس والعقل والخبر، لافتا إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتتعاضد فيها مصادر المعرفة للدلالة على الإيمان والتوصيل إلى سبيل الاطمئنان، مشيرا إلى أنه من أهم ثمار الإيمان في الدنيا تأسيس الأخلاق تأسيساً متيناً.





واختتم معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه كلمته في المؤتمر بجملة من التوصيات التي تدخل في إطار تجديد الإيمان بالذكر والفكر والفعل.