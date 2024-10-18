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علوم الدار

رئيس الدولة يبدأ يوم 21 أكتوبر الجاري زيارة رسمية إلى روسيا يشارك خلالها في قمة "بريكس"

رئيس الدولة يبدأ يوم 21 أكتوبر الجاري زيارة رسمية إلى روسيا يشارك خلالها في قمة "بريكس"
18 أكتوبر 2024 13:17

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم الاثنين المقبل الموافق 21 من شهر أكتوبر 2024 زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يشارك سموه خلال الزيارة في أعمال القمة الــ 16 لقادة دول مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس".

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