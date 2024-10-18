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علوم الدار

تعيين ماجد المنصوري مديراً تنفيذياً لـ «متحف المستقبل»

تعيين ماجد المنصوري مديراً تنفيذياً لـ «متحف المستقبل»
18 أكتوبر 2024 14:39

اعتمد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس متحف المستقبل، تعيين ماجد المنصوري مديراً تنفيذياً للمتحف، وذلك في إطار تعزيز دور القيادات الوطنية وتمكينها.

وبموجب مسؤوليته الجديدة، سيشرف ماجد المنصوري على تعزيز دور متحف المستقبل كمركز دولي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل العالمية، ومنصة توحد الجهود والرؤى والمبادرات والشراكات لتوظيف الفرص المستقبلية الواعدة وتصميم مستقبل القطاعات التي تعزز جودة حياة المجتمعات.

وأشرف المنصوري، خلال الفترة الماضية على إدارة العمليات التشغيلية لمتحف المستقبل، وتعزيز شراكاته، وتطوير تجربة زواره، بما يتناسب مع دور ومكانة المتحف كأحد أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، ومركزاً عالمياً لتصميم مستقبل الإنسانية.

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وشغل «المنصوري»، منصب نائب المدير التنفيذي للمتحف منذ عام 2021، وأشرف على إدارة العمليات الإنشائية واستكمال إنجاز مبنى المتحف، إضافةً إلى تجهيز أقسامه الداخلية وتجاربه وعروضه التفاعلية ليتم افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022.

الجدير بالذكر أن ماجد المنصوري خريج «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة»، وسبق أن عمل في إدارة وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية في مؤسسة دبي للمستقبل قبل انضمامه إلى فريق عمل «متحف المستقبل» في العام 2020. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في من جامعة بيردو في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
متحف المستقبل
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