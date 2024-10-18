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اختتام أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي بمشاركة دولية واسعة

اختتام أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي بمشاركة دولية واسعة
18 أكتوبر 2024 15:37

اختتمت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي بعد ثلاثة أيام من النقاشات حول التحديات والفرص المستقبلية في خمسة مجالات رئيسة: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الحوكمة، الاقتصاد والمالية، والمجتمع.
أكثر من 500 مشارك من 80 دولة، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وخبراء من القطاع الخاص والأكاديميين، ناقشوا الرؤى المستقبلية وتبادلوا الأفكار.
تناولت الاجتماعات موضوعات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، التنقل ذاتي القيادة، الحوكمة الرشيدة، والتحديات الجيوسياسية. كما تميزت الدورة الحالية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لبعض أكبر الشركات العالمية، مما أضفى بعدًا خاصًا من الخبرة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من خلال جلسات مغلقة ومفتوحة، استعرضت الاجتماعات تجارب مختلفة وركزت على ابتكار الحلول لتعزيز مرونة الأنظمة الحيوية وتحقيق التعاون الدولي.

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تعد هذه الاجتماعات جزءاً من الشراكة المستمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار حول التحولات المستقبلية وتشكيل جدول أعمال المنتدى في دورته المقبلة في دافوس 2025.

 

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