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علوم الدار

جهود إماراتية للقضاء على الفقر والجوع في العالم

جهود إماراتية للقضاء على الفقر والجوع في العالم
18 أكتوبر 2024 16:09

تشارك دولة الإمارات دول العالم في التوعية بـ اليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام .. وهي تُدرك أن الفقر والجوع يتصدران قائمة أهم المشكلات التي تواجهها الإنسانية، وأنه ليس غريباً أن يكون "القضاء على الفقر" هو الهدف الأول ضمن "أهداف التنمية المستدامة 2030"، وأن يكون "القضاء على الجوع" هو الهدف الثاني، وذلك ضمن سبعة عشر هدفًا حددتها الأمم المتحدة لمواجهة أهم التحديات التي يحتاج العالم إلى التغلب عليها.
وللإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية لمختلف الدول والشعوب حول العالم سجل طويل .. فقد قدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بمليارات الدولارات استفاد منها نحو 190 دولة.
وينطلق هذا النهج من القيم الراسخة لدولة الإمارات منذ تأسيسها، كما يكتسب بعداً مؤسسيّاً من خلال الاهتمام بالمساعدات الإنسانية في الرؤى والاستراتيجيات التي ترسم طريق الدولة نحو المستقبل، إذ تنص "مبادئ الخمسين" على أن المساعدات الإنسانية الخارجية جزء لا يتجزأ من مسيرة دولة الإمارات والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، وأن هذه المساعدات لا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، وأن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
كما أن توفير العمل يساعد على تجنب الفقر ومكافحته .. ومن أبرز ما يميز المجتمع الإماراتي هو التنوع الكبير في سكانه، حيث تستضيف الدولة على أرضها ملايين من العمالة الوافدة التي تضم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم .. وتحرص الدولة على تنفيذ استراتيجيات شاملة لحماية حقوقهم وفقاً لتشريعات العمل السائدة.

 

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