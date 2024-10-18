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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإندونيسي
18 أكتوبر 2024 16:46

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، عبر خلاله عن تقديره لدور سموه في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإندونيسيا خلال السنوات الماضية ووصولها إلى مستوى استراتيجي خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى اعتزازه بعلاقة التعاون المثمرة التي أقامها، خلال فترة حكمه، مع سموه وعادت بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فخامة جوكو ويدودو في ختام ولايته الرئاسية على ما قام به من دور إيجابي بناّء في الارتقاء بمسارات العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خلال السنوات الماضية متمنياً له دوام الصحة والسعادة والتوفيق خلال المرحلة المقبلة من حياته.
وعبر الجانبان، خلال الاتصال، عن ارتياحهما لما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور على مختلف المستويات، وما ينتظر هذه العلاقات من نماء خلال السنوات المقبلة بفضل ما يجمع البلدين من روابط قوية وقيم مشتركة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
إندونيسيا
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