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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 أكتوبر 2024 17:36

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 03:01 والجزر الأول عند الساعة 20:26 والجزر الثاني عند الساعة 08:02. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:59 والمد الثاني عند الساعة 23:42 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

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