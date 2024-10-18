«طيور الخير» تنشر الأمل والعطاء في سماء قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم، عن نجاح عملية الإسقاط الجوي الـ 52 للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مواصلةً لجهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتمكنت هذه العملية من إسقاط 81 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، حيث بلغ إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، 3544 طناً، محققةً إنجازاً إنسانياً يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشملت المساعدات مواد غذائية وإمدادات ضرورية، جاءت في وقت حرج لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها سكان القطاع، مما يسهم في إعادة الأمل وتحسين ظروفهم المعيشية.