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علوم الدار

اختتام المؤتمر الدولي للروبوتات «آيروس 2024»

«آيروس 2024» يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأنظمة الذكية (من المصدر)
19 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد) 

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اختتمت أمس فعاليات النسخة الـ36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية «آيروس 2024» في أبوظبي، والذي استضافته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور نحو 10 آلاف من الوفود والطلبة والمهتمين والزوار والمسؤولين والعارضين والمتحدثين، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للروبوتات والأنظمة الذكية وابتكار التكنولوجيات المتطورة.
وقال الدكتور جورج مانوال دياس، الرئيس العام لمؤتمر آيروس 2024، إن المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حقق نجاحاً كبيراً على جميع المستويات، حيث شهد حضور عدد قياسي من الضيوف والزائرين، واشتمل على عدد كبير من الابتكارات التي تم استعراضها عن طريق الأوراق البحثية والعروض التقديمية التكنولوجية.
من جانبه، تحدث الدكتور مانيوس إغيرستيدت، عميد كلية هنري صمويلي للهندسة في جامعة كاليفورنيا في مدينة إرفاين بالولايات المتحدة، في جلسة نقاشية عامة انعقدت أمس تحت عنوان «من التنسيق إلى التعاون في الأنظمة متعددة الروبوتات: دروس من البيئة»، عن استخدام النظم متعددة الروبوتات في تطوير مجموعة جديدة من الكفاءات والمهارات.
وأدار الدكتور لاكمال سينيفيراتني، مدير مركز أنظمة الروبوتات المستقلة، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، الجلسة النقاشية عن «المسابقات الروبوتية».
وتحدث الدكتور توماس مكارثي، المدير التنفيذي لمعهد أسباير في دولة الإمارات، عن «التحديات الكبرى كآلية لتسريع التحول من المختبر إلى السوق»، فيما شارك الدكتور أوبو فيسر، رئيس اتحاد روبوكوب، مدير شؤون دراسات الخريجين، أستاذ مشارك في علوم الكومبيوتر بجامعة ميامي الأميركية، أيضاً بطرح أفكاره بشأن هذا الموضوع.
وشهد اليوم الأخير من فعاليات آيروس 2024 انعقاد أربعة منتديات، هي «الروبوتات البحرية في مبادرة عقد المحيطات لتنمية مستدامة» و«مستقبل العمل: بحوث الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري في مجموعة إم 3 إس البحثية» و«الفرص الصناعية في الروبوتات الطبية»، و«الروبوتات من أجل غدٍ أفضل: جودة الحياة عبر التكنولوجيا المتقدمة».
كما اشتمل اليوم الأخير أيضاً على تقديم ما يزيد على 500 ورقة بحثية.

الروبوتات
أبوظبي
الإمارات
الأنظمة الذكية
جامعة خليفة
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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