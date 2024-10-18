«الإمارات لبحوث الاستمطار» يشارك في ندوة «آسيان»

أبوظبي (وام)

يشارك برنامَج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في ندوة الآسيان الإقليمية حول تحسين الطقس التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الحالي، في بانكوك ومقاطعة تشون بوري في تايلاند.

وينظم الندوة مركز تحسين الطقس التابع لرابطة دول جَنُوب شرق آسيا «آسيان» بالتعاون مع الإدارة الملكية للاستمطار والطيران الزراعي في تايلاند، وتتناول مجموعة واسعة من المواضيع ذات العَلاقة بأبحاث الاستمطار، بينها أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال تحسين الطقس، واستراتيجيات التعاون الإقليمي، وغيرها.

وإلى جانب برنامَج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، تجمع الندوة خبراء بارزين في مجال تحسين الطقس من الدول الأعضاء في رابطة دول جَنُوب شرق آسيا وشركائها الدوليين بغرض تبادل المعرفة والخبرات في مجال تلقيح السحب، وبناء القدرات في تقنيات تحسين الطقس، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون الإقليمي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن دولة الإمارات تواصل التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتطوير أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في تحقيق الأمن المائي والمرونة المناخية للأجيال المقبلة.

وأضاف أنه، ومن خلال دعم الأبحاث العلمية في تحسين الطقس، نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز هطول الأمطار وضمان استدامة الموارد المائية للمجتمعات المعرضة للمخاطر.

وقال: «إن الشراكة الدولية وتبادل المعرفة هما أساس النجاح في مواجهة تحديات المناخ العالمي، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز قدراتنا المحلية في مجالات الأرصاد الجوية والاستمطار من أجل تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».

ويشارك الوفد الإماراتي خلال الندوة في عدة جلسات مهمة، ويقدم عرضاً حول دراسة حالة تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال تحسين الطقس، إلى جانب تقرير خاص يتناول عمليات الاستمطار في دولة الإمارات.

كما يشارك الوفد في جَلسة فنية مخصصة لاستعراض الإمكانات البحثية والتشغيلية المتكاملة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال تلقيح السحب، التي تسهم في تعزيز التطبيقات العلمية المتقدمة لعلوم الاستمطار على نطاق واسع.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامَج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «توفر ندوة الآسيان الإقليمية حول تحسين الطقس منصة مهمة لمشاركة خبراتنا وتعزيز تعاوننا مع الخبراء الإقليميين من أجل دعم التقدم العلمي في مجال أبحاث الاستمطار، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتوجيه الدعوة للمشاركين لحضور الملتقى الدُّوَليّ السابع للاستمطار الذي سيعقد في أبوظبي خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2025».