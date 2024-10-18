أجواء ماطرة وتوقع ارتفاع درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار، أمس، على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وتركزت على مناطق في إمارة أبوظبي، خاصة منطقتي العين والظفرة، ومناطق أخرى بالدولة، مع منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتكونت سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 50 كم/س على بعض المناطق الغربية والساحلية، مثيرة للغبار والأتربة، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً.

وساد أمس طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، تخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، صاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

يأتي ذلك مع انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال هذا الأسبوع، والتي نجمت عن تحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عُمان، كما تقدمت بعض السحب المتوسطة على المناطق الشرقية من الدولة، وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، كما يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية واحتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والجو رطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العرب.

ويتوقع أن يكون طقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.