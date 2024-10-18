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«الشؤون الإسلامية» تشارك في مؤتمر «مجتمعات النجاح» بسنغافورة

وفد الهيئة خلال المشاركة (من المصدر)
19 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أعمالِ المؤتمر الدولي الثاني حول «مجتمعات النجاح» (ICCOS) الذي انعقد في سنغافورة في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إلهام قادة المستقبل: بناء الثقة وتمكين المجتمعات» بهدف تقديم منصة جامعة لمجتمعات الأقليات المسلمة حول العالم للاستفادة من النماذج الإيجابية للمجتمعات الناجحة، التي تتميز بالأخلاق الحميدة والكفاءة والمواطنة الفاعلة.
وتأتي مشاركة الهيئة بناءً على الدعوة المقدمة من المجلس الإسلامي السنغافوري، حيث أكدت الهيئة دعمها لكل المؤتمرات الدولية التي تستهدف نشر السلام بين الشعوب وإعلاء قيم المودة والأخوة الإنسانية بينهم، وتصدير تجربة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التعايش السلمي بين المقيمين على أرضها على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وعقائدهم ومعتقداتهم مما جعلها نموذجاً رائداً في ترسيخ القيم الإنسانية ومنصةً تنطلق منها المبادرات الداعمة للسلام بين المجتمعات والشعوب وتحقيق التنمية والازدهار. 
وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات المؤتمر في تعزيز ثقافة التسامح لدى الأجيال وإعداد قادة المستقبل برؤىً ونهجٍ يُعلي من شأن الإنسانية ويتخذ السلم والأمان ركائز أساسيةً يسعى الجميع للمحافظة عليها وحمايتها من المهددات التي تؤثر عليها.
وضمَّ وفد الهيئة المشارك في المؤتمر المهندس فهد النعيمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في منطقة العين، وعدداً من الموظفين فيها.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
سنغافورة
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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