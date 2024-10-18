فتح باب المشاركة في الدورة الـ25 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مواعيد بدء تلقي طلبات المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لسنة 1446هـ/2025م من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وآلية الترشح لها اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

ويتم التسجيل من خلال المؤسسات القرآنية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة داخل الدولة، وينتهي تلقي طلبات الترشيح يوم السبت 21/12/2024.

وكانت الجائزة خاطبت مراكز التحفيظ المعتمدة داخل الدولة لترشيح المتسابقين، وذلك وفقاً للشروط وفروع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة وهي: الفرع الأول ويشترط فيه أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني فيشترط فيه الحفظ والتجويد لعشرين جزءاً متتالية، والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما الفرع الخامس فهو حفظ خمسة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز عشر سنوات من المقيمين، والفرع السادس حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز عشر سنوات من المواطنين.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، تعتبر من أهم الفروع الرئيسية للمسابقات القرآنية التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على مدار العام، خاصة أنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وذلك تقديراً لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، ذكوراً وإناثاً، ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه.