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علوم الدار

لجنة تحكيم جديدة لجائزة «زايد للأخوة الإنسانية»

أعضاء لجنة تحكيم الجائزة (وام)
19 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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أُعلن أمس عن تشكيل لجنة تحكيم «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2025، حيث يمثل أعضاؤها الجدد ست دول ومجالات متنوعة تشمل الدبلوماسية والاقتصاد والعلوم وبناء السلام والقانون.
وتضم اللجنة كلاً من فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس السنغال السابق، ومعالي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا الأسبق، والدكتورة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ونيافة الكاردينال بيتر كودوو أبياه توركسون، رئيس الأكاديمية البابوية للعلوم والأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، ومعالي باتريشيا سكوتلاند، الأمينة العامة لمنظمة دول الكومنولث ومستشارة ملكية سابقة، ويشرف على لجنة التحكيم الجديدة الأمين العام للجائزة المستشار محمد عبدالسلام.
ومن المقرر، أن تراجع لجنة الخبراء المستقلة الترشيحات المقدمة للدورة السادسة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وهي جائزة إنسانية عالمية تُمنح للأفراد والمنظمات من جميع الخلفيات، ومن أي مكان حول العالم ممن يعملون بإيثار وتفانٍ من أجل تعزيز التضامن والنزاهة والإنصاف والتفاؤل وتحقيق إنجازات ملموسة نحو التعايش السلمي.
وتحمل الجائزة اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، احتفاءً بإرثه وقيادته وجهوده الإنسانية التي لا تزال تشكل العالم اليوم.
وتأسست الجائزة في عام 2019 عقب توقيع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وثيقة الأخوة الإنسانية، وكرّمت الجائزة منذ ذلك الحين شخصيات من 11 دولة، داعمةً جهودهم الإنسانية في مجالات متنوعة تشمل الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المجتمع وإعادة توطين اللاجئين وتمكين النساء والشباب، كما تتضمن الجائزة جائزةً مالية قدرها مليون دولار.
وتعمل لجنة التحكيم على اختيار الفائزين بالجائزة لعام 2025، الذين سيتم تكريمهم خلال حفل يقام في شهر فبراير المقبل، تزامناً مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أقرته الأمم المتحدة إحياءً لذكرى توقيع البابا فرنسيس والدكتور أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية.
ويمكن للمُرشَّحين المؤهلين تقديم ترشيحاتهم لدورة الجائزة 2025 حتى 31 أكتوبر 2024 عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية zayedaward.org.

ماكي سال
جائزة زايد للأخوة الإنسانية
محمد عبدالسلام
نجوزي أوكونغو إيويالا
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