الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي ودورها الإنساني في لبنان قوي

سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)

أشادت بيرانجيري بويل المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزام دولة الإمارات القوي بدعم الشعب اللبناني، مشيرة إلى الاستجابة السريعة والسخية من حكومة الإمارات العربية لتقديم يد العون للشعب اللبناني في الظروف الاستثنائية الحالية.

وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «دولة الإمارات شريك استراتيجي للأمم المتحدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال التنموي والإنساني»، مشيرة إلى أن دولة الإمارات دائماً تكون سباقة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتكون بين أوائل المتواجدين لمساعدة المتأثرين والمتضررين في مناطق الصراع.

وأشارت إلى أن الحملة الوطنية التي تنظمها الإمارات لدعم لبنان في الوقت الحالي هي مثال على سرعة الاستجابة والتفاعل في مساعدة الآخرين والقيام بدور إنساني رائد.

وذكرت أنه في السادس من أكتوبر الجاري أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة ست طائرات (205 أطنان) تحمل إمدادات طبية وغذائية وإغاثية إلى لبنان كجزء من الحملة.

كما تضمنت هذه الطائرات مساعدات مقدمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ونوهت بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،، مؤخراً، بتوفير إغاثة غذائية عاجلة لـ250 ألف لبناني، وتسليم هذه المساعدات الإغاثية من خلال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.