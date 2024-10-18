«الابتسامة الإماراتية» و«كليفلاند» تنفذان برنامجاً لجراحات الشفة الأرنبية

أبوظبي (وام)

بدأت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، تنفيذ برنامج لتقديم جراحات الشفة الأرنبية والشق الحلقي مجاناً لـ17 مريضاً، إضافة إلى تقديم الرعاية السنية «طب الأسنان» للعديد من المرضى، ويستمر البرنامج حتى 21 أكتوبر الجاري.

ويعمل البرنامج على تلبية احتياجات حيوية في مجتمع دولة الإمارات، حيث تواجه العديد من العائلات صعوبة في الوصول للرعاية المطلوبة لحالة الشفة الأرنبية، في حين سيحيي آمال المرضى الأطفال من عمر ثلاثة أشهر وحتى سن البلوغ من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة عبر تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

ولغرض إتمام هذه العمليات والعلاجات، تطوع 46 متخصصاً طبياً من مستشفيات الدولة مشكلين فريقاً طبياً ليخصصوا وقتهم وجهدهم لعلاج هؤلاء المرضى، وتضم تخصصاتهم الجراحة والتخدير والتمريض وعلاج النطق وطب الأسنان وتقويم الأسنان وغيرها من المجالات الطبية الضرورية.

وتولى قيادة الفريق كمدير طبي ميداني، الدكتور مهدي شكوكاني، رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وهو متطوع معتمد دولياً في مؤسسة «أوبريشن سمايل».

وأكد الدكتور شكوكاني على الأثر الإيجابي الكبير لهذه الجراحات.

وحظي الفريق الطبي الذي تطوع لإجراء العمليات الجراحية بدعم 10 متطوعين من طلاب المرحلة الثانوية والعديد من مقدمي الرعاية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بما يجسد الالتزام المجتمعي بدعم هذه القضية الحيوية.

وخصص المستشفى لهذه المبادرة النبيلة اثنتين من غرف العمليات وغرفة للتعافي وجناحاً للمرضى وكراسي لعلاج الأسنان والأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية.

وقالت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية: «محظوظون لتمكننا من الوصول لفريق رعاية يضم نخبة من أمهر الكوادر العالمية والخبراء الطبيين من مستشفيات عديدة في دولة الإمارات، إضافة لموارد طبية عالمية المستوى، ومرافق متطورة، فضلاً عن دعم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وعبر هذه الجهود المستمرة التي يبذلها المتطوعون الطبيون وشراكات مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، يمكننا مواصلة تغيير حياة هؤلاء المرضى».

ويستغرق إجراء تصحيح الشفة الأرنبية نحو 45 دقيقة، في حين يحتاج إجراء جراحة تصحيح الشق الحلقي ما يقارب 90 دقيقة، إلا أن أثر هذه الجراحات يغير حياة المريض بأكملها، حيث أكد والد طفلة استفادت من برنامج عملية الابتسامة السابق في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «عندما أرى ابتسامة ابنتي الجديدة.. أشعر بالامتنان الشديد، الأمر لا يتعلق بابتسامتها التي تغيرت فقط، بل بإحساسها الكامل بذاتها».