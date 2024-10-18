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علوم الدار

شراكة بين «نيويورك أبوظبي» و«فياترس» لمعالجة الأمراض غير السارية

خلال الإعلان عن شراكة فياترس وجامعة نيويورك أبوظبي (من المصدر)
19 أكتوبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة فياترس، الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق شراكة تهدف إلى تخفيف العبء الناتج عن الأمراض غير السارية في دولة الإمارات.
وتم الإعلان عن الشراكة خلال مؤتمر «HEAL - Health for All» الذي تنظمه شركة فياترس، ويستقطب سنوياً متخصصي الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة.
وقالت الدكتورة لبنى سالم، رئيسة الشؤون الطبية العالمية في شركة فياترس: «تعكس شراكتنا مع جامعة نيويورك أبوظبي أهمية تعزيز القدرات البحثية العالمية. ونرى فيها فرصة لتطوير دراسة «مستقبل صحي للإمارات».
من جهته، أكد أيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا في شركة فياترس، على أهمية شراكات فياترس في دولة الإمارات وأنشطتها التي تواكب رؤية دولة الإمارات في تحقيق نظام صحي عالمي المستوى. 
وقال أرلي بيترز من جامعة نيويورك أبوظبي: «نحن ملتزمون بتطوير الأبحاث التي تؤثر بشكل مباشر على صحة ورفاهية المجتمعات في دولة الإمارات وخارجها.

الإمارات
الأمراض غير السارية
الوقاية من الأمراض غير السارية
نيويورك أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
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