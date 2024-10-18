جمال السويدي يوقّع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» بمعرض فرانكفورت الدولي

نظّم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا، بالتعاون مع «مركز أبوظبي للغة العربية»، حفل توقيع كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والذي تُرجم إلى لغات عدة، أسهمت في تعريف معظم شعوب العالم بالنموذج الفريد والتجارب الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

شهد حفل التوقيع، أمس خلال المعرض الذي يختتم فعالياته يوم الأحد المقبل، إقبالاً كبيراً من المفكرين والمثقفين والباحثين وأساتذة الجامعات، الذين أشادوا بالكتاب وفكرته وموضوعه، والجهود التي قدمها المؤلف في نشر ثقافة السلام ونبذ التطرف ودعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم.

وقد وقّع معالي الدكتور جمال السويدي، الكتاب، وأوضح أنه يتناول محطات مهمة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأحداثاً بارزة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت تطوراً هائلاً بفضل سياسات سموه الحكيمة.

يوثق جمال السويدي في كتابه المحطات المهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، «حفظه الله»، في مختلف المجالات ودوره في تمكين المرأة، وتطوير التعليم، وتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد ويسلط الضوء على قيم التسامح والإنسانية التي يتبناها سموه والتي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً للتسامح والعمل الخيري تأسياً بالقائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقيمه التي تعد النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات جيلا بعد جيل.