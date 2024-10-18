«منتسبو البرنامج الدولي» يطلعون على التجارب الإماراتية في الابتكار

دبي (الاتحاد)

اطلع منتسبو الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، على أفضل التجارب الإماراتية في الابتكار الحكومي، ودوره في تطوير المشاريع التحولية والخطط الاستراتيجية ومنهجيات العمل الهادفة لتسريع صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال تنظيم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلستين حواريتين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، تحدثت خلالهما هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.



شراكات استراتيجية

ورحبت هدى الهاشمي، خلال جلستها بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، مؤكدة أن البرنامج يُعد منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بين القادة الحكوميين، مما يساهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحسين الأداء الحكومي.

ولفتت إلى أن نجاح دولة الإمارات ارتكز على الرؤية السديدة التي انتهجتها قيادة الدولة، والتي تم ترسيخها من خلال رؤية الإمارات 2021، وهي أول رؤية وطنية طويلة الأجل في المنطقة.

وأضافت: أما مئوية الإمارات 2071، والمستلهمة من محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأجيال المستقبل في عام 2017، فهي بمثابة خريطة طريق لمستقبل الدولة، حيث تستند الخطة إلى مؤشرات أداء رئيسية عالمية وكمية، وتوفر الإطار الاستراتيجي للدولة، الذي يشمل خطط الجهات الاتحادية واستراتيجيات القطاعات والمشاريع التحويلية عبر مبادرات واسعة النطاق.



استشراف المستقبل

بدوره، أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمته، أن دولة الإمارات طورت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة نموذجاً عالمياً في تبني منهجية الابتكار، وتصميم المستقبل، وتعزيز الشراكات الدولية، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل ريادتها في تطوير البنية التحتية ونجاحها في تطوير وتنفيذ الكثير من المشاريع والمبادرات العالمية المؤثرة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.



تطوير المهارات القيادية

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويطلع منتسبو، البرنامج خلال زياراتهم الميدانية، على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب، وغيرها.