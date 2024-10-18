«تريندز» يفتتح مكتباً جديداً في بوينس آيرس

أبوظبي (الاتحاد)

في ختام جولته البحثية، دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتباً جديداً في الأرجنتين، ثاني أكبر دولة في أميركا اللاتينية، سعياً لتوسيع انتشاره، وليكون حلقة وصل مع المراكز البحثية في تلك المنطقة من العالم، بالتزامن مع حوارات بحثية مع عدد من المراكز البحثية الأرجنتينية الرائدة، وعلى رأسها المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية (CARI).

ويسعى مكتب تريندز في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والحوارات البحثية التي جرت، إلى تعزيز التعاون المشترك بين «تريندز» والمؤسسات الأرجنتينية في مجالات البحث العلمي والاستراتيجيات والتكنولوجيا، فضلاً عن دراسة سبل التعاون في مجالات التدريب والاستشارات البحثية.



شراكات جديدة

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن افتتاح مكتب تريندز في بوينس آيرس يمثل خطوة مهمة في مسيرة المركز نحو بناء شراكات بحثية عالمية.

وأعرب عن أمله في أن يشكل مكتب بوينس آيرس الجديد، الذي سيجري العمل فيه عن بُعد، منصة للتواصل عن قرب مع المراكز البحثية والفكرية والأكاديمية في الأرجنتين حول مجالات ذات أهمية مشتركة، بما يساهم في فهم أفضل للأحداث وقراءتها، ووضع رؤى وتصورات لمواجهتها بطرق علمية تساهم في صنع المستقبل.

وعقد باحثو مركز تريندز حلقة نقاشية مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية، تركزت حول البحث العلمي وأهميته، إضافة إلى استعراض مجالات التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع بحثية تخدم الجانبين.



اتفاقية تعاون

وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بحثية مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية تؤطر وتحدد مجالات التعاون والتواصل عبر مكتب تريندز في بوينس آيرس، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والباحثين، وعقد دورات تدريبية، وتنفيذ مشاريع استشارية مشتركة.

ووقع الاتفاقية من جانب مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية (CARI) الدكتور باولو بوتا، مدير لجنة الشرق الأوسط في المجلس.

وأعرب باولو بوتا عن سعادته بهذا التعاون وهذه الاتفاقية، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات البحثية في تعزيز العلاقات الدولية.

وقال: «إننا نرى في مركز تريندز شريكاً عالمياً مثالياً للتعاون في مجال الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية».



ميدالية تريندز البحثية

في ختام حفل التوقيع، تم منح الدكتور باولو بوتا، مدير لجنة الشرق الأوسط في المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية (CARI)، ميدالية تريندز البحثية، تقديراً لإسهاماته البحثية ودعمه جهود المركز المعرفية.

وتمنح ميدالية تريندز البحثية، التي أعلن عنها مع احتفالات المركز باليوبيل البرونزي، للشخصيات التي تقدم إسهامات مهمة في مجال تطوير البحث العلمي، وتحرص على تعزيز التعاون مع «تريندز» في ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجالات المختلفة.