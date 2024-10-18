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الحرس الوطني وشرطة الفجيرة يبحثان تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الأمنية

حمدان الزيودي ومحمد بن غانم الكعبي وكبار الضباط خلال اللقاء (وام)
19 أكتوبر 2024 01:07

الفجيرة (وام)

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بحثت قيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة الفجيرة سبل تعزيز التعاون في توحيد الجهود الأمنية المشتركة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، في مقر قيادة الشرطة في إمارة الفجيرة.
جرى خلال اللقاء تعزيز أواصر التواصل والتعاون المشترك، بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية لدى الطرفين.
كما تم مناقشة تعزيز الاستجابة للبلاغات الواردة إلى غرفة العمليات سعياً نحو رفع مستوى التنسيق في تبادل المعلومات والمشاركة في التخطيط للموارد والقدرات الوطنية، وذلك من خلال وضع المنهجيات والاستفادة منها طبقاً لمجالات التعاون المتفق عليها.
وفي ختام الزيارة، اطلع القائد العام لشرطة الفجيرة على سيارات الإسعاف، التي أُضيفت مؤخراً إلى أسطول الإسعاف الوطني بالحرس الوطني، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية للتعامل مع حالات التقلبات الجوية المختلفة.

الحرس الوطني
الإمارات
شرطة الفجيرة
الفجيرة
محمد أحمد بن غانم الكعبي
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