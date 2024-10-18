السبت 19 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»

الإمارات تنضم إلى الالتزامات المشتركة لدعم «الأونروا»
19 أكتوبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً
تشديد أميركي أممي على ضرورة إفراج الحوثي عن الموظفين المختطفين

انضمت دولة الإمارات إلى الدول الأعضاء الموقعة على الالتزامات المشتركة في منطقة التقاء الصحافة، بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معبرة عن القلق الجماعي إزاء التدابير التي تتخذها إسرائيل، والمهددة لعمليات «الأونروا» المنقذة للحياة. 
وأكدت الإمارات مواصلة التزامها بتوفير الحماية لولاية «الأونروا» وعملياتها التي لا غنى عنها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته.
وفي 13 أكتوبر الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي «البرلمان» على مشروع قانون لحظر عمل «الأونروا»، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

الأونروا
الإمارات
فلسطين
الأمم المتحدة
إسرائيل
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
200 ألف فلسطيني بلا طعام في جباليا منذ 14 يوماً
اليوم 01:09
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يستميلان العرب الأميركيين في ميشيغان
اليوم 01:09
سيارات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تشديد أميركي أممي على ضرورة إفراج الحوثي عن الموظفين المختطفين
اليوم 01:09
عناصر من الجيش الأردني
الأخبار العالمية
الأردن ينفي اجتياز عسكريين حدوده الغربية نحو إسرائيل
اليوم 01:09
جورجيا ميلوني ونجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الحل الدبلوماسي مقدم على الحرب والعنف والدمار
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©