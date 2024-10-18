سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول في الخارجية الكندية

أوتاوا (وام)

قدم عبدالرحمن علي النيادي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى كندا إلى سيباستيان كاريير، مدير المراسم بوزارة الخارجية الكندية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة أوتاوا.

وأعرب النيادي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى كندا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جهته، تمنى كاريير للسفير التوفيق في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكندا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.