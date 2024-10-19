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علوم الدار

اختتام فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة

اختتام فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة
19 أكتوبر 2024 13:15

كرّم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، قادة الاستدامة، تقديراً لإسهاماتهم البارزة والمؤسسات التي يقودونها في مجال الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المنطقة.
جاء ذلك عقب اختتام فعاليات النسخة الثانية لقمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024، التي عقدت في أبوظبي على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري تحت شعار «بناء مستقبل مستدام».

وتضمنت القمة سلسلة من الجلسات والحلقات النقاشية المُثمرة، ركزت على الممارسات المستدامة والابتكار في مجموعة من المواضيع الحاسمة، بما في ذلك تسخير التقنيات الذكية للابتكارات الخضراء، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، لتحقيق مرونة في النظام الغذائي والانتقال الضروري نحو حلول الطاقة المتجددة، وتأثيرات المصادر الأخلاقية ومبادئ الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء في مجالات الاستدامة.

وقالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان: إن القمة أثبتت مرة أخرى قوة التعاون وتبادل المعرفة والإبداع في تطوير حلول مستدامة، ووضع الأسس لمستقبل أكثر اخضراراً.

وأوضحت أن المحادثات التي جرت تعد مصدر إلهام للجميع، لمواصلة استكشاف كيفية العمل معاً للحفاظ على الكوكب.

من جهته، قال سعادة عبد الله محمد المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، إن أبوظبي تلتزم ببناء منظومة تنقل ذكية ومستدامة وآمنة تعزز جودة الحياة للجميع. وأضاف أن من الضروري معالجة التأثيرات البيئية، في كل خطوة من خطوات تحول الإمارة، مع وضع الاستدامة في صميم تخطيطها الحضري ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية تهدف إلى تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة لضمان مستقبل أخضر ومزدهر للإمارة.
وتضمنت القمة فعاليات تُثري الإبداع، حيث قدّمت الفنانة شيماء المغيري عرضاً مميزاً للرسم على الرمال، إضافة إلى مركز ثقافي ومعرض فني سلطا الضوء على مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المبتكرة، المصنوعة من مواد مستدامة، بجانب ورش عمل تفاعلية مثل صناعة الشموع والرسم على الفخار وأنشطة أخرى ملهمة.

وسلّطت جلسات مثل «تمكين الشباب من أجل مستقبل أكثر اخضراراً»، الضوء على الدور الحيوي للجيل القادم في تعزيز التغيير المستدام، واختتم اليوم الثاني بعرض أزياء مستدام استعرض تصاميم مبتكرة وصديقة للبيئة.

وشهد الحفل تكريم الفائز بمسابقة الاستدامة.

المصدر: وام
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