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علوم الدار

جامعة خليفة تتقدم ثلاثة مراكز في تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية 2025

جامعة خليفة تتقدم ثلاثة مراكز في تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية 2025
19 أكتوبر 2024 15:18

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، تقدّمها ثلاثة مراكز، لتتصدّر جامعات دولة الإمارات، وتحلّ في المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات العربية، وفقاً لتصنيفات «كيو أس» للجامعات العربية 2025، الذي أُعلن عنه اليوم، وشمل تقييم أكثر من 246 جامعة في المنطقة.

وتمكنت جامعة خليفة من تحقيق أداء متميز، في تصنيفات «كيو إس» للجامعات العربية 2025، حيث سجلت 100 نقطة في الأوراق البحثية والأعضاء الدوليين في الهيئة الأكاديمية.

كما حصلت الجامعة على 94.4 نقطة في الاقتباسات في الورقة الواحدة، وذلك بالاعتماد على 10 مؤشرات رئيسة.

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ويقيّم تصنيف كيو أس للجامعات العربية كل مؤسسة أكاديمية، وفقاً لعدة معايير، ويشمل ذلك سمعتها في الأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل.

وتتضمن المعايير أيضاً السمعة الأكاديمية، وسمعة أصحاب العمل، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة والاقتباسات لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الأعضاء الدوليين في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الدوليين، إضافة للشبكة الدولية للبحوث.

المصدر: وام
جامعة خليفة
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