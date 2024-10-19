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علوم الدار

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطورات المنطقة

رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطورات المنطقة
19 أكتوبر 2024 16:20

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع معالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأعضائه، وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا في هذا السياق، أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وفق مبادئ القانون الدولي، إضافة إلى ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة لهم وتخفيف معاناتهم.
وشدد الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود من أجل احتواء التوترات في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام العادل والشامل والمستقر في المنطقة، وفقاً لحل الدولتين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وحرص الدولة على تعزيز هذه العلاقات، بما يحقق التنمية المشتركة للجميع، إضافة إلى دعم العمل الخليجي- الأوروبي المشترك لما فيه خير الطرفين.
وقال سموه: «إننا نتطلع إلى زيادة علاقاتنا التجارية والاستثمارية واستكشاف فرص وطرق جديدة لتعزيز الشراكة بين دولنا وشعوبنا».
وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على حرص دولة الإمارات على التعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي ودوله، لمنع تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين، مشيداً بالدور الإنساني للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
من جانبها، عبرت معالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تقديرها لمواقف دولة الإمارات الداعمة للاستقرار الإقليمي وجهودها ومبادراتها الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، منوهة بالتعاون المثمر بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ومؤسساته في مختلف المجالات.

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