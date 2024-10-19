الإسقاط الـ «53».. «طيور الخير» تواصل نشر الأمل في سماء قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ 53 للمساعدات الإنسانية والإغاثية في سماء قطاع غزة، وذلك في المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها بسبب الوضع الراهن في القطاع.

وتسعى دولة الإمارات، من خلال «عملية طيور الخير»، إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تم خلال هذه العملية إسقاط 80 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية ليبلغ إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، إلى 3623 طناً.

تسهم المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي قدمتها الدولة، في تخفيف معاناة المدنيين بالقطاع، خاصة النساء والأطفال، حيث بادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات فور اندلاع الحرب في قطاع غزة.