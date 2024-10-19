أمطار على مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي

إبراهيم سليم ( أبوظبي )

شهدت مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة، شملت جزيرة أبو الأبيض والشوامخ، وشارع القرم، ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد، والوثبة وبني ياس، وطريق سويحان العين، وعلى طريق الخزنة رماح، والساد ومناطق أخرى في العين.

كما شهدت مناطق في الظفرة هطول أمطار في وقت مبكر من أمس، حيث تكونت سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها إلى 45 كم/س على بعض المناطق. كما شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً.

يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية مع سقوط أمطار.

حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً وصحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية.

حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.