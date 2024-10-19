«شرطة دبي» تعقد ورشة دولية لضباط مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشة دولية بعنوان «التجربة الأميركية» في مواجهة عصابات الكارتل المكسيكية، وأهم المستجدات في مجال مكافحة المخدرات المرتبطة بالعمل الميداني، وذلك بالتعاون مع مكتب الارتباط لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

ورحب العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالمتحدث في الورشة جاريد باتي، الملحق الإقليمي لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، مؤكداً حرص «شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز علاقاتها مع مختلف الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم في مجال مكافحة المخدرات، منوهاً بحرص شرطة دبي على دعم جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي الهادف إلى خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة.

وقال العميد عبد الرحمن المعمري: «إن شرطة دبي، ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها، وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان».

ومن جانبه، قدم جاريد باتي نبذة عن «التجربة الأميركية» في مواجهة عصابات الكارتل المكسيكية للحضور في الورشة البالغ عدد مشاركيها 70منتسباً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وقيادة الحرس الوطني وجمارك دبي.

وقال جاريد باتي: إن عصابات «كارتلات» المخدرات المكسيكية توجد في أغلب دول العالم، ويتنوع وجودها ما بين جرائم إنتاج وتصنيع المخدرات وتهريبها من دول المنشأ إلى دول الاستهلاك، مشيراً إلى أنها تمثل أجيالاً منبثقة عن الكارتلات السابقة، وأبرزها كارتل ميدلين ومؤسسه الكولومبي بابلو اسكوبار، مبيناً أن من تحديات مكافحة المخدرات التخليقية هو ازدواج الاستعمال المشروع وغير المشروع للسلائف الكيميائية.

وأكد جاريد باتي ضرورة توحيد الجهود لمكافحة كل أنواع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بجرائم المخدرات، وأبرزها جرائم الاتجار بالأسلحة النارية، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الدولة.

وفي الختام، كرم العميد عبد الرحمن المعمري، مقدم الورشة جاريدباتي، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً مع إدارة المخدرات الأميركية في مجال التدريب والتطوير في قضايا المخدرات، والتي تهدف لتطوير مهارات العاملين في مكافحة المخدرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة.