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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تحذر من الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية

«قضاء أبوظبي» تحذر من الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية
20 أكتوبر 2024 02:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع «التواصل الاجتماعي»، وذلك عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.
ودعت «قضاء أبوظبي» إلى الحذر من العروض المغرية، وتجنب إدخال المعلومات الشخصية أو المصرفية، وطالبت الجمهور باستخدام القنوات الرسمية المضمونة عند أي عملية شراء، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند التعرض للاحتيال الإلكتروني عبر 8002626. 
وتحرص الدائرة على توعية الجمهور باستمرار بالأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع الإنترنت و«التواصل الاجتماعي»، داعية إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء، خصوصاً أنه في إمكان أي شخص عمل حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة، بهدف النصب والاحتيال أو اصطياد الضحايا. 
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة ومع انتشار «الإنترنت»، ازدادت أساليب النصب والاحتيال، حيث يعمد الجناة غالباً إلى استغلال احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات معينة وبأسعار تنافسية، وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها، حيث ترصد دائرة القضاء العديد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.

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