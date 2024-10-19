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علوم الدار

تتويج الفائزين في مزاينة «مهرجان ليوا للتمور»

خلال تتويج الفائزين بمزاينة «مهرجان ليوا للتمور» (من المصدر)
20 أكتوبر 2024 02:20

الظفرة (وام)

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أعلنت اللجنة المنظمة لمزاد ومهرجان ليوا للتمور، أمس الأول، أسماء الفائزين في «مزاينة الفرض» آخر مسابقات التمور في الدورة الثالثة للحدث، التي تقام بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، وتختتم اليوم. وتوج عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين بالمزاينة، وجاء في المركز الأول «سلطان سعيد محمد سلطان العرياني»، وفي المركز الثاني «ناصر مبارك حميد عيه الشامسي»، ونال المركز الثالث «حميد سعيد محمد سلطان العرياني»، وجاء في المركز الرابع «مطر علي مفتاح محمد الشامسي»، وفي المركز الخامس «ورثة سهيل قنزويل غانم الشامسي»، وخصصت 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، منها 75 ألفاً للفائز الأول، و50 ألفاً للثاني، و40 ألفاً للثالث، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 28 متسابقاً بمجموع 2800 كيلوجرام من التمر. وفيما يخص مزاد التمور اليومي، فقد كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف «أم الدهن» بلغت 2500 درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات 298380 درهماً، وبلغت كمية التمور المبيعة 4426 كيلوجراماً بإجمالي 1341 صندوقاً.

مهرجان ليوا للرطب
التمور
الظفرة
هيئة أبوظبي للتراث
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