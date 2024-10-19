«الإمارات الوطنية»: التعليم في الإمارات استثمار في المستقبل

طشقند (وام)

شاركت مدارس الإمارات الوطنية في منتدى جامعات آسيا الوسطى وملتقى الشركاء الاستراتيجيين للتعليم في العاصمة الأوزبكية «طشقند».

وخلال مشاركتها، استعرضت المدارس أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها، بالإضافة إلى طرق وأساليب التدريس الحديثة التي تعزز الابتكار والإبداع لدى الطلبة، مما يفتح آفاق المستقبل أمامهم.

وأكد أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، أهمية المشاركة في هذه الفعالية، والتي تعكس مكانة المدارس وريادتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة وزارة التعليم الأوزبكية، تقديراً للعلاقات المتميزة التي تربط المدارس بقطاع التعليم في أوزبكستان، وما يشهده هذا التعاون من مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز تميز منظومة التعليم في كلا البلدين.

وأقيم المنتدى تحت رعاية فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمشاركة نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة في آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للتعليم في أوزبكستان.

وأعرب أحمد البستكي، خلال كلمته في المنتدى، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الأوزبكية لتحسين جودة التعليم، موضحاً أن التعاون بين مدارس الإمارات الوطنية ووزارة التعليم في أوزبكستان بدأ منذ عام 2023، وحقق نجاحات ملحوظة في مجالات متعددة، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمدارس في مارس 2023، مما أتاح فرصاً لتبادل الخبرات والمعرفة.

ولفت إلى تنظيم برامج تدريبية متقدمة لمدرسي المدارس الأوزبكية في مدارس الإمارات الوطنية بأبوظبي، حيث أتيحت للمشاركين من أوزبكستان الفرصة للتعرف على تطور نظم وأساليب التدريس وجودة المرافق التعليمية والتدريبية والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه العناصر تعزز من مستوى الطالب وتكسبه مهارات المستقبل، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في العملية التعليمية.

مكانة

أكد البستكي أهمية هذه المشاركة التي تعكس مكانة مدارس الإمارات الوطنية ونجاحها في تمثيل الدولة في هذا المنتدى البارز، مجسدةً رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم كاستثمار في المستقبل، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن خطط لإنشاء معسكر صيفي دائم لطلبة مدارس الإمارات الوطنية في أوزبكستان، يخدم الطلاب من كلا البلدين، مما يجسد التزام مدارس الإمارات الوطنية بتقديم الدعم المستمر وتعزيز التعاون في مجال التعليم، ونشر رسالة التميز للمدارس في مختلف أنحاء العالم.

والتقى البستكي، على هامش المنتدى، معالي عمروفا خيللة أوكتاموفنا، وزيرة التعليم الأوزبكية، معرباً عن تقدير مدارس الإمارات الوطنية لدعوتها للمشاركة في فعاليات المنتدى، وقدّم لمعاليها درعاً تذكارية من مدارس الإمارات الوطنية، تعبيراً عن هذه الشراكة القيمة.

مخيم صيفي

نوه أحمد البستكي إلى أنه في صيف 2024، تم تنظيم مخيم صيفي في العاصمة الأوزبكية طشقند لطالبات الصفين العاشر والحادي عشر من مدارس الإمارات الوطنية، حيث أتيحت الفرصة لـ30 طالبة لتبادل الثقافات والتعرف على حضارة المجتمع الأوزبكي وتطور مسيرته التنموية، كما استضافت مدارس الإمارات الوطنية وفداً من الطالبات الأوزبكيات في سبتمبر 2024، للتدريب في مدارسها، مما ساهم في تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين.