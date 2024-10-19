55 مدخنة للمنشآت الصناعية جرى ربطها بنظام مراقبة الانبعاثات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت هيئة البيئة – أبوظبي ربط 55 مدخنة للمنشآت العاملة في قطاعات الصناعة، والطاقة والغاز، إلكترونياً مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها، في إطار جهودها لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة، ولتعزيز سلامة وصحة سكانها.

وصممت الهيئة نظام الربط الإلكتروني، ليضم نحو 500 مدخنة، ما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنٍ، والحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما أن النظام يوفر قراءات كل 30 دقيقة.

وأوضحت الهيئة أنها طورت نظاماً يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث.

ويأتي المشروع في إطار سعي الهيئة لتحسين جودة الهواء في الإمارة، وتحقيق التوازن البيئي مع ضمان التنمية الاقتصادية، عبر توفير أدوات وأنظمة قوية مبنية على الأدلة العلمية لضمان الإدارة الفعّالة لجودة الهواء، وتحديد التدابير التي من شأنها الحد من التلوث، وحماية صحة الإنسان والبيئة.

ويعد مشروع الربط الإلكتروني خطوة حيوية في دعم استراتيجيات حكومة أبوظبي للاستدامة البيئية. وسيساعد على تحقيق أهداف إمارة أبوظبي البيئية، المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء في الإمارة.

وسيمكّن النظام الجهات الرئيسة المعنية وهيئة البيئة - أبوظبي من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع، أو التقارير الدورية مثل التقارير الشهرية، والفصلية، والسنوية للامتثال البيئي، ما سيقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير، ونشرها، للتعرف على جودة الهواء بشكل عام في الإمارة.

أما بخصوص المداخن في المنشآت التي لا يستوجب فيها تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر، فبينت الهيئة أنه سيتمكن مشغلو هذه المنشآت المرخصة من تقديم البيانات عبر بوابة إلكترونية متخصصة لذلك، وذلك لتكامل قاعدة البيانات الصادرة من جميع المداخن في أبوظبي. كما تتكامل قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لأنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت أيضاً مع مبادرات أخرى مثل: نمذجة الغلاف الجوي، وتقارير البلاغات الوطنية، والتي ستسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة لهذا المشروع.

وتحتوي البوابة أيضاً على نظام إنذار مبكر يرسل بريداً إلكترونياً إلى المنشآت ومختصي جودة الهواء في هيئة البيئة - أبوظبي بشكل استباقي عند تجاوز حدود الانبعاثات للحدود المسموح بها، ما يعزز التعاون المباشر بين المنشأة والهيئة في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بشكل مباشر من المصدر.

يشار إلى أنه قد تم تطوير مشروع الربط الإلكتروني، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية لمراقبة الانبعاثات، للتأكد من تماشي النظام مع المبادرات الرائدة الأخرى المماثلة، وتحسين عملية جمع بيانات مراقبة الانبعاثات، وضمان جودتها.