«صحة أبوظبي» تعزز ربط منشآت الرعاية الصحية بتطبيق «صحتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة «إي آند الإمارات» مذكرة تفاهم على هامش المشاركة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2024»، تهدف إلى تعزيز ربط منشآت الرعاية الصحية بتطبيق «صحّتنا»، الذي يوفر تجربة سلسة تُمكّن أفراد المجتمع من إدارة صحّتهم. وقّع مذكرة التفاهم كل من إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي للصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي، وهيثم عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «إي آند الإمارات»، بحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وتدعم «إي آند الإمارات» هذا التطبيق، بتقنية الشبكات المعرّفة بالبرمجيات «SD-WAN»، ما يوفّر اتصالاً سهلاً للتطبيق بالمنشآت الصحية في جميع أنحاء أبوظبي، ويعزز تبادل المعلومات بين المنشآت الصحية والمرضى، ويضمن حصول المستخدمين على رعاية صحية مريحة وفعّالة. ويوفّر تطبيق «صحتنا» تجربة متكاملة، ووصولاً سلساً وآمناً، إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية والعناية بالصحة.

وقال إبراهيم الجلاف، إن دائرة الصحة - أبوظبي تواصل تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وتعمل على مواصلة إطلاق حلول مبتكرة كتطبيق «صحّتنا».

من جهته، قال هيثم عبدالرزاق: تجمع منصة «صحتنا» ما بين التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية الشبكات المعرفة بالبرمجيات «SD-WAN»، بهدف تزويد المرضى والمستخدمين بالدعم الشخصي الموثوق في الوقت المطلوب.