الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استراتيجية الحفاظ على النمر العربي» ينطلق غداً في الشارقة

«استراتيجية الحفاظ على النمر العربي» ينطلق غداً في الشارقة
20 أكتوبر 2024 02:21

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء

تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أعمال مؤتمر «استراتيجية الحفاظ على النمر العربي»، ابتداءً من يوم غدٍ وحتى 23 أكتوبر الجاري، بمقر سفاري الشارقة، برعاية المجموعة المتخصصة للقطط التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للحفاظ على النمر العربي أحد أكثر الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض في شبه الجزيرة العربية، حيث سيتناول استراتيجية الحفاظ على هذا النوع، عبر جلسات علمية ثرية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء المتخصصين في مجال الحفاظ على النمر العربي.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن دول النطاق الطبيعي للنمر العربي، بما في ذلك سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة متحدثين وخبراء من دول عدة حول العالم، لمناقشة أحدث الأبحاث والممارسات في مجال حماية النمر العربي، مع استعراض أهم التحديات التي تواجهه في بيئته الطبيعية، وسبل تعزيز جهود الحماية المستقبلية.

هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
الشارقة
السفاري
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©