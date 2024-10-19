«استراتيجية الحفاظ على النمر العربي» ينطلق غداً في الشارقة

الشارقة (وام)

تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أعمال مؤتمر «استراتيجية الحفاظ على النمر العربي»، ابتداءً من يوم غدٍ وحتى 23 أكتوبر الجاري، بمقر سفاري الشارقة، برعاية المجموعة المتخصصة للقطط التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للحفاظ على النمر العربي أحد أكثر الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض في شبه الجزيرة العربية، حيث سيتناول استراتيجية الحفاظ على هذا النوع، عبر جلسات علمية ثرية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء المتخصصين في مجال الحفاظ على النمر العربي.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن دول النطاق الطبيعي للنمر العربي، بما في ذلك سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة متحدثين وخبراء من دول عدة حول العالم، لمناقشة أحدث الأبحاث والممارسات في مجال حماية النمر العربي، مع استعراض أهم التحديات التي تواجهه في بيئته الطبيعية، وسبل تعزيز جهود الحماية المستقبلية.