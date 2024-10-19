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علوم الدار

«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء

«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
20 أكتوبر 2024 02:21

الشارقة (وام)

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ناقشت القيادة العامة لشرطة الشارقة استعداداتها وجاهزية الفرق المعنية لاستقبال موسم الشتاء 2024-2025، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: بلديات المنطقة الوسطى، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
واستعرضت شرطة الشارقة، في اجتماع لها، التدابير التي تستهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة في المناطق البرية، وجاهزية إدارة شرطة المنطقة الوسطى، إلى جانب الخطط الموضوعة التي تشمل إطلاق حملات توعية للجمهور، وتكثيف التواجد الأمني للدوريات على المداخل والمخارج المؤدية إلى المناطق البرية، وفرق الإنقاذ من هيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة، لتوفير بيئة سياحية آمنة لمرتادي المناطق البرية في المواسم الشتوية.
وأكد العقيد حميد الجلاف، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، الالتزام بتعزيز الأمن والأمان من خلال تسخير جميع الإمكانيات لرفع الوعي المجتمعي والحد من الممارسات السلبية، مشيداً بتكاتف جهود الشركاء والإدارات المختصة وتكاملها في توفير التدابير الأمنية كافة، لضمان موسم شتاء آمن لأفراد المجتمع.

شرطة الشارقة
الشارقة
الشتاء
وزارة الأشغال العامة
الدفاع المدني
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