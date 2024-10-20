مكتوم بن محمد: نواصل مهمتنا في ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والاستثمار

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المهمة تتواصل في ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023 والذي يبرز نمواً ملحوظاً حيث تم تسجيل 355 قضية في عام 2023 بزيادة قدرها 4,4% على أساس سنوي ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي".

وأكد سموه:"وتجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليار درهم، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستضافة فعاليات دولية بارزة في مجال التحكيم الدولي".

وأوضح سموه أن "مركز دبي للتحكيم يشهد اليوم إقبالاً من 49 دولة، ويواصل دوره الريادي في قطاعات البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية ويرسخ يوماً بعد يوم مكانته العالمية كمركز رائد للتحكيم الدولي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقال سموه:"وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المركز نواصل مهمتنا في ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار".