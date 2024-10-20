الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد: نواصل مهمتنا في ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والاستثمار

مكتوم بن محمد
20 أكتوبر 2024 10:05

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المهمة تتواصل في ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اطلعت على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2023 والذي يبرز نمواً ملحوظاً حيث تم تسجيل 355 قضية في عام 2023 بزيادة قدرها 4,4% على أساس سنوي ليواصل بذلك نموه للعام السادس على التوالي".
وأكد سموه:"وتجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 5.5 مليار درهم، إضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المعنية بالتحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستضافة فعاليات دولية بارزة في مجال التحكيم الدولي".
وأوضح سموه أن "مركز دبي للتحكيم يشهد اليوم إقبالاً من 49 دولة، ويواصل دوره الريادي في قطاعات البناء والعقارات والبنوك والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية ويرسخ يوماً بعد يوم مكانته العالمية كمركز رائد للتحكيم الدولي بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

أخبار ذات صلة
صقر غباش يلتقي مجموعة الصداقة مع الإمارات في البرلمان الإيطالي
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله

وقال سموه:"وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المركز نواصل مهمتنا في ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تقديم آليات فعالة لتسوية النزاعات بما يعزز ثقة المستثمرين، وإرساء معايير جديدة للتميز في التحكيم وتحقيق الريادة العالمية في مجال التحكيم وترسيخ مكانة دبي وجهةً أولى لرواد الأعمال والاستثمار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتوم بن محمد
الاستثمار
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©