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"أدنيك أبوظبي" يحتضن "الإمارات معك يا لبنان" للمرة الثانية الثلاثاء المقبل

شعار حملة الإمارات معك يا لبنان
20 أكتوبر 2024 11:08

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ واستكمالاً لحملة "الإمارات معك يا لبنان"، تحتضن العاصمة أبوظبي أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية للأشقاء اللبنانيين، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري في القاعة رقم 1 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، من الساعة الثالثة ظهراً لغاية السابعة ليلاً.

وتتولى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إدارة وتنظيم أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والمستلزمات الخاصة بالنساء والأطفال، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

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وأكد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الدور الحيوي والإنساني العالمي الرائد لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في الاستجابة العاجلة لإغاثة المتضررين والجرحى والمصابين، ومساعدة المحتاجين والمتأثرين في مثل هذه الحالات الحرجة والأوقات الصعبة، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والحروب والصراعات.

وقال، إن دولة الإمارات تواصل أعمالها الإنسانية والخيرية في دول العالم المختلفة، وتُقدم المساعدات تلو المساعدات لتنمية المجتمعات وإسعاد الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، انطلاقاً من إرثها الإنساني الخالد الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو النهج الذي سار عليه شعب الإمارات الأصيل في جميع الظروف والأوقات، منوهاً إلى علو قيم التعاضد المجتمعي والتكامل المؤسسي في المجتمع الإماراتي للوقوف مع الأشقاء اللبنانيين في هذه الأزمة الطارئة، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

المصدر: وام
حملة الإمارات معك يا لبنان
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