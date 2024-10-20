حمدان بن محمد يعتمد مخطط تطوير مسار سيح السلم و37 مشروعاً في أرياف وبراري دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن مشاريع ومبادرات خطة دبي الحضرية 2040، المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم، والذي يتضمن مجموعة جديدة من المرافق والأنشطة والفعاليات والخدمات بهدف رفع أعداد الزوار بنسبة 600%، لتصل لأكثر من 3 ملايين زائر بحلول 2040. كما اعتمد سموه 37 مشروعاً ومبادرة ضمن خطة تطوير أرياف وبراري دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة بتكلفة 390 مليون درهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه بمنصة إكس:" ضمن مشاريع ومبادرات خطة دبي الحضرية 2040، اعتمدنا المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم، والذي يتضمن مجموعة جديدة من المرافق والأنشطة والفعاليات والخدمات بهدف رفع أعداد الزوار بنسبة 600%، لتصل لأكثر من 3 ملايين زائر بحلول 2040.. كما اعتمدنا 37 مشروعاً ومبادرة ضمن خطة تطوير أرياف وبراري دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة بتكلفة 390 مليون درهم، لتوفير كافة الخدمات النوعية والمرافق المتطورة وتلبية احتياجات أهالي تلك المناطق وزوارها".

وأضاف سموه:"مشاريعنا النوعية مستمرة بلا توقف لتصل إلى كل ركن من إمارتنا الجميلة، ولنرسخ مكانة دبي ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة ورفاهية كل مواطن ومقيم وزائر".