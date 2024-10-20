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علوم الدار

محمد بن راشد: فخور بجيل عربي عاد للقراءة

محمد بن راشد
20 أكتوبر 2024 13:00

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن تحدي القراءة العربي في عامه الثامن يضم 28 مليون طالب من 229 ألف مدرسة في خمسين دولة.

وأكد سموه أنه فخور بجيل عربي عاد للقراءة .. ومتفائل بجيل سلاحه للمستقبل هو العلم والمعرفة والأمل.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
تحدي القراءة العربي
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