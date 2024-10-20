محمد بن راشد: فخور بجيل عربي عاد للقراءة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن تحدي القراءة العربي في عامه الثامن يضم 28 مليون طالب من 229 ألف مدرسة في خمسين دولة.

وأكد سموه أنه فخور بجيل عربي عاد للقراءة .. ومتفائل بجيل سلاحه للمستقبل هو العلم والمعرفة والأمل.