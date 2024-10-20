صقر غباش ورئيس مجلس النواب الإيطالي يؤكدان عمق علاقات البلدين

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا، جلسة مباحثات رسمية، مع معالي لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا، وذلك في مقر المجلس في العاصمة روما.

وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين التي تعود إلى عام 1972، والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقا من الحرص المشترك على استدامة العمل الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقا من تقارب رؤى البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى.

حضر جلسة المباحثات عبدالله علي السبوسي، سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وسعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس النواب الايطالي، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي ستترجم إلى مزيد من التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره نقل غباش إلى قيادة وحكومة وشعب ايطاليا، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وشعب الإمارات الذي يكن كل المحبة والتقدير إلى الشعب الايطالي، مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار معاليه إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية-الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت عام 2009، هي واحدة من أوائل لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل المتغيرات الدولية وأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المجلسين وضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات.

وقال إن هناك الكثير من الروابط المشتركة والمبادرات التي يتشارك فيها البلدان على الصعيد السياسي والبرلماني، وكذلك على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ثمن قرار الحكومة الإيطالية الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات إتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وعبر غباش عن تطلعه من خلال هذه الزيارة إلى فتح افاق أوسع للتعاون المثمر بين المجلسين، وتعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية، ووجه دعوة رسمية لمعالي لورينزو فونتانا - رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.