"الوطني للأرصاد": فرصة لتكوّن سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، خلال اليوم الأحد.

وأكد الوطني للأرصاد عبر منصة إكس: "فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وتصل سرعتها إلى 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وذلك من الساعة 13:30 وحتى الساعة 20:00" اليوم الأحد.