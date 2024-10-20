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"الوطني للأرصاد": فرصة لتكوّن سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح

"الوطني للأرصاد": فرصة تكوّن سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح
20 أكتوبر 2024 13:22

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، خلال اليوم الأحد.

وأكد الوطني للأرصاد عبر منصة إكس: "فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وتصل سرعتها إلى 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وذلك من الساعة 13:30 وحتى الساعة 20:00" اليوم الأحد.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
هطول الأمطار
الإمارات
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