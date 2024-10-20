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علوم الدار

ضمن "الفارس الشهم 3".. افتتاح قسم العلاج الطبيعي في المستشفى الإماراتي العائم

ضمن "الفارس الشهم 3".. افتتاح قسم العلاج الطبيعي في المستشفى الإماراتي العائم
20 أكتوبر 2024 13:52

أعلن المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، الذي أقيم في إطار عملية "الفارس الشهم 3" عن افتتاح قسم العلاج الطبيعي، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار التزام دولة الإمارات الإنساني الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومساندته في مواجهة التحديات المختلفة.

وسيقدم القسم الجديد رعاية طبية يوميا للأشخاص ذوي الأطراف الصناعية والمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية مثل استبدال المفاصل، ويعمل في مرحلته الأولى، لاستقبال وعلاج 60 حالة مع خطط للتوسع وزيادة الخدمات المقدمة في المراحل القادمة.

ويوفر القسم الجديد أحدث التقنيات العلاجية والأجهزة الحديثة وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة بإشراف طاقم طبي وفني وتمريضي مؤهل ومتخصص من الإمارات وإندونيسيا، لرفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم علاجات تأهيل أكثر كفاءة وفاعلية، ما يتيح للمرضى الحصول على نتائج أفضل خلال عدد أقل من الجلسات العلاجية.

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ويشكل المستشفى الإماراتي العائم، من خلال خدماته المميزة، نموذجاً رائداً في المساعدات الإنسانية الطبية، ما يعكس التزام الإمارات القوي لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأوضاع الكارثية التي تحيط بالقطاع.

جدير بالذكر أن المستشفى الإماراتي العائم، دشن خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين في 23 فبراير الماضي؛ حيث يتولى فريق طبي إماراتي من جميع التخصصات الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته 100 سرير، إضافة إلى 100 سرير لمرافقي المرضى.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية بجميع أنواعها إضافة إلى غرف للعناية الفائقة والتخدير وعيادات خارجية شاملة وخدمات طبية مساندة وأشعة سينية إلى جانب الصيدلية والمختبر، ما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعاييروالاشتراطات العالمية المطلوب توفرها في المستشفيات الميدانية.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
المستشفى الإماراتي
العريش
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