تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد مخطط مسار سيح السلم ومشاريع لتطوير أرياف وبراري دبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية، سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اعتمد سموه حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لتطوير أرياف وبراري دبي، خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وتشمل 37 مشروعاً ومبادرة، تقدر تكلفة تنفيذها بنحو 390 مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم ومشاريع تطوير أرياف وبراري دبي، يترجمان رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون الأرياف والبراري في دبي بين الأفضل والأكثر جمالاً ومتعة للجميع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مثالية للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.

وقال سموه: "اعتمدنا تطوير عدد من المرافق وزيادة الأنشطة والفعاليات والخدمات في مشروع مسار سيح السلم، لزيادة عدد السياح من قرابة نصف مليون زائر سنوياً حالياً، إلى أكثر من ثلاثة ملايين زائر في عام 2040، بما يعزز موقع المنطقة كإحدى الوجهات السياحية الرئيسية في إمارة دبي، وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية للأهالي، مع الحفاظ على طبيعة المنطقة وهويتها المميزة".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا تنفيذ 37 مشروعاً ومبادرة ضمن خطة تطوير أرياف وبراري دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة بهدف توفير الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة كافة لأهالي تلك المناطق وزوارها، والحفاظ على البيئة، وإتاحة وجهات فريدة لمحبي الطبيعة والمغامرة، ما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية تقدم تجارب متكاملة ومتميزة".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه المشاريع التطويرية تتلاءم مع خطة دبي الحضرية 2040 وتأتي في إطار رؤيتنا الطموحة لتوفير بيئات طبيعية مستدامة ومرافق متكاملة الخدمات تتيح للجميع الاستمتاع بالطابع البيئي الفريد مع مراعاة متطلبات الحياة العصرية، مضيفا سموه: "مستمرون في تنفيذ المشاريع النوعية في جميع مناطق دبي بأعلى معايير الجودة والكفاءة لتحقيق هدفنا بأن تصبح الإمارة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة، وتوفير أفضل مستويات الرفاهية لسكانها وزائريها".

ويتضمن المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم، تطوير خمس محطات سياحية، وتنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 97.86 كيلومتراً، ليرتفع إجمالي طول المسارات في المنطقة إلى 156.61 كيلومتراً، وتنظيم أنشطة وفعاليات تستهدف زيادة عدد السياح للمنطقة وتوفير تجربة سياحية متكاملة للسكان والزوار.

ووفقاً للمخطط سيجري تنفيذ محطة المركز الرئيسي، بالقرب من بحيرات القدرة، وتشمل إقامة السوق الشعبي ويضم عدداً من المحلات لبيع المنتجات المحلية التي تشتهر بها المناطق الريفية، والسينما المفتوحة بالقرب من موقع "لاست إكزت"، لتوفير تجربة مشاهدة السينما في الطبيعة، كما تشمل مخيمات الرفاهية، التي تتيح للزوار تجربة المبيت في قلب الصحراء بالقرب من موقع الأنشطة على امتداد منطقة بحيرات القدرة، وتتضمن المحطة أيضاً تطوير المرافق العامة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وتشمل محطة الحياة البرية التي تقع بالقرب من بحيرة الفلامينجو، تطوير عدد من المرافق والأنشطة، أهمها المناطيد الهوائية التي توفر للزوار الاستمتاع بمناظر الحياة البرية، ومشاهدة بحيرات الحب بشكل كامل من الأعلى، وكذلك المخيمات الفاخرة، ومسارات المشي المرتفعة، التي ستربط البحيرات الثلاث (الحب، والقدرة، والفلامينجو)، كما توفر المحطة، جولات القوارب (الكاياك)، في البحيرات الثلاث.



أما محطة المغامرات الواقعة بالقرب من بحيرة إكسبو 2020، فتضم حديقة المغامرات بالقرب من منصة أوريكس، ومسارات المشي والرياضة، حيث ستتم إضافة مسار رملي للدراجات والمشاة حول بحيرة إكسبو، وإضافة المخيمات الاقتصادية، والمطاعم.

فيما تشمل محطة التجربة الثقافية بالقرب من مزرعة الجمال في منطقة المرموم، توفير مجالس تراثية ومسرح للترفيه في مزرعة الجمال، التي تتيح للزوار ركوب الجمال والتجول في وسط الصحراء، وتناول الوجبات الشعبية.

وسيتم في محطة مغامرات الصحراء، تطوير منطقة متكاملة للمغامرات والرياضات الرملية بعيدة عن الأحياء السكنية، تتيح لزوارها ممارسة الأنشطة الصحراوية المختلفة مثل صعود الكثبان الرملية، وركوب الدراجات في الصحراء، وتسلق الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال، ورحلات السفاري الصحراوية وغيرها.

وتشمل خطة الأرياف والبراري في المرحلة الأولى، توفير 18 خدمة جديدة لسكان مناطق الأرياف والبراري، تشمل تنفيذ ثلاث حضانات، وسبع حدائق وساحات مفتوحة، وثلاثة مرافق صحية (مستشفى، ومركز صحي، ونقطة إسعاف)، إضافة إلى توفير خدمتين حكوميتين هما الدفاع المدني والإسعاف، وإنشاء ثلاثة مرافق اجتماعية موزعة بين مجالس وقاعات ومركز مجتمعي.



وتشرف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي على تنفيذ 37 مشروعاً ومبادرة، ضمن الخطة الشاملة لتطوير الأرياف والبراري، التي تمتد على مساحة 2216 كيلومتراً مربعاً.

ويجري إنشاء مركز خدمي ريفي، ومركز اجتماعي ثقافي في منطقة لهباب، يشتمل على مجلس، ومكتبة عامة، وقاعة عرض فني، وقاعات تعليم الفنون الشعبية، وقاعات تعليم الحرف اليدوية البدوية، وإنشاء مجلس في العوير، ومرافق صحية في منطقتي لهباب الثانية والليسيلي، ونقطة إسعاف في مرغم، ومركز للدفاع المدني في منطقة لهباب الأولى، وإنشاء ثلاث حضانات في مناطق العوير الثاني، ولهباب، والليسيلي، وإنشاء وتطوير سبع حدائق للأحياء في مناطق مرغم والليسيلي، ونزوى، ولهباب الأولى والثانية، والعوير الثانية، ومشروع تنفيذ طرق داخلية في مناطق مرغم ولهباب والليسيلي.

كما يتم توفير حلول التنقل المشترك والجماعي في الأرياف لخدمة كافة المناطق، وتنفيذ تحسينات مرورية في مناطق لهباب والعوير والليسيلي، ومشروع تطوير مسار سيح السلم وهو أول مسار سياحي ترفيهي، ومشروع نقل موقع المحطات التحويلية للنفايات في منطقة لهباب الأولى، ونقل استراحة الشاحنات، ومشروع الصرف الصحي في مناطق الليسيلي، ونزوى، ومرغم، ولهباب الأولى والثانية، وتنفيذ أعمال الزراعة التجميلية في مناطق الفقع، ونزوى والليسيلي، وبرنامج لدعم المزارعين، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة من قبل الجهات المعنية مثل مهرجان المرموم، وسباقات الهجن والدراجات الهوائية، وبطولة فزاع لليولة.



يذكر أن خطة تطوير أرياف وبراري دبي هي خطة تنموية وشاملة للعشرين عاماً المقبلة تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن مشاريع ومبادرات تخدم أهالي المناطق وتلبي احتياجاتهم.

ووفقاً للخطة، سيتم تحديد هوية لكل منطقة تراعي خصوصيتها، وتدعم المزارعين والمنتجات المحلية لتوفير فرص بيع المنتجات، وتعزز جاذبية أرياف وبراري دبي كمناطق سياحية، وتشمل الخطة توفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة لأهالي وزوار المناطق، إضافة إلى تطوير الحدائق العامة، وتحسين أعمال الطرق والحلول المرورية لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، فضلاً عن تطوير منظومة تنقل مستدامة تتضمن توفير حافلات مباشرة من المحطات الرئيسية إلى هذه المناطق، مع تخصيص أماكن للدراجات الهوائية والسكوتر.

