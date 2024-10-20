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رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء خاصة أقامها الرئيس الروسي تكريماً لسموه

رئيس الدولة يحضر مأدبة عشاء خاصة أقامها الرئيس الروسي تكريماً لسموه
21 أكتوبر 2024 00:07

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مأدبة العشاء الخاصة التي أقامها تكريماً لسموه فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في مقر إقامة فخامته.

جرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفخامة فلاديمير بوتين لحرصه الدائم على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الروسية، متمنياً سموه لبلده وشعبه دوام الازدهار.

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من جانبه، رحب الرئيس الروسي بزيارة سموه، مشيداً بجهوده في تعزيز علاقات البلدين ومواصلة دفعها إلى الأمام حتى وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية.

المصدر: وام
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