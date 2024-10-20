الإثنين 21 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات إعداد القادة بواشنطن

جانب من الزيارة (من المصدر)
21 أكتوبر 2024 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قتلى في فيضانات نيو مكسيكو الأميركية
منتدى «الاتحاد» التاسع عشر ينطلق اليوم

اطلع وفد من مجلس شباب شرطة أبوظبي رواد أمن المستقبل على أفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد القادة العالميين، خلال زيارة ميدانية إلى مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح النقيب خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل»، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج الزمالة AILA الدولية (AIF) لإعداد قادة عالميين طموحين ليكونوا صانعي تغيير فعالين ويسهموا في تبني المهارات وتحفيز الأفكار للقيادة الناجحة، لافتاً إلى أنه يغطي ثلاثة محاور رئيسية، وهي: ورش العمل، والإحاطات، والتمارين، ما يجعله برنامجاً متميزاً وريادياً. 
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز الشباب على تقديم الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم ليكونوا قادة متميزين في المستقبل، مشيداً بدعم القيادة الشرطية وتوفير الممكنات التي تحقق رؤية واعدة وناجحة في مسيرتهم العلمية والعملية.
وأشار إلى أن برنامج AILA International Fellows، وبالشراكة مع CSIS، يوفر للمشاركين ثروة من الخبرات والرؤى القيمة لأنه يوفر منصة لإثراء المهارات وتوسيع المعرفة، وإنشاء شبكة قوية، ورؤى وخبرات واتصالات يمكن أن تفيد بشكل كبير النمو الوظيفي للمشاركين والتقدم المهني.

شرطة أبوظبي
واشنطن
الولايات المتحدة
أبوظبي
آخر الأخبار
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اقتصاد
المؤشر نيكي يغلق على تراجع وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال
اليوم 13:53
الصين ترفع سعر اليوان إلى مستوى جديد أمام الدولار
اقتصاد
«المركزي الصيني» يخفض أسعار الفائدة
اليوم 13:51
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اقتصاد
رئيس «مرسيدس» يطالب بإرجاء الجمارك الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية
اليوم 13:50
أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً
اقتصاد
أسعار الذهب عند ذروة جديدة
اليوم 13:40
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
الرياضة
ختام البطولة الوطنية لـ «جمعية الإمارات للخيول» و«السلطان» بطل الفحول
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©