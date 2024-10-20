شرطة أبوظبي تطلع على ممارسات إعداد القادة بواشنطن

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من مجلس شباب شرطة أبوظبي رواد أمن المستقبل على أفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد القادة العالميين، خلال زيارة ميدانية إلى مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح النقيب خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل»، أن الزيارة تأتي ضمن برنامج الزمالة AILA الدولية (AIF) لإعداد قادة عالميين طموحين ليكونوا صانعي تغيير فعالين ويسهموا في تبني المهارات وتحفيز الأفكار للقيادة الناجحة، لافتاً إلى أنه يغطي ثلاثة محاور رئيسية، وهي: ورش العمل، والإحاطات، والتمارين، ما يجعله برنامجاً متميزاً وريادياً.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز الشباب على تقديم الأفكار والمقترحات التطويرية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم ليكونوا قادة متميزين في المستقبل، مشيداً بدعم القيادة الشرطية وتوفير الممكنات التي تحقق رؤية واعدة وناجحة في مسيرتهم العلمية والعملية.

وأشار إلى أن برنامج AILA International Fellows، وبالشراكة مع CSIS، يوفر للمشاركين ثروة من الخبرات والرؤى القيمة لأنه يوفر منصة لإثراء المهارات وتوسيع المعرفة، وإنشاء شبكة قوية، ورؤى وخبرات واتصالات يمكن أن تفيد بشكل كبير النمو الوظيفي للمشاركين والتقدم المهني.