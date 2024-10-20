بلدية دبا الحصن تطلق «الحدائق المنزلية»

دبا الحصن (الاتحاد)

افتتحت بلدية دبا الحصن النموذج الأول من الحدائق المنزلية الأولى من نوعها في إمارة الشارقة، بمشاركة السكان، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين، ولتوفير مساحات خضراء قريبة من منازلهم، وتعزيز بيئة صحية وآمنة لكل أفراد الأسرة، بما فيهم الأطفال وكبار السن في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الهادفة إلى إنشاء «حديقة في كل منزل».

وجاءت فكرة هذه الحدائق، بعد دراسة أجرتها البلدية أظهرت أن المساحات الداخلية في منازل مدينة دبا الحصن غير كافية لإنشاء حدائق، وللتغلب على هذا التحدي، قامت البلدية بتحديد مناطق خارجية مناسبة تتماشى مع الاشتراطات المطلوبة لإنشاء حدائق منزلية، حيث تقدر مساحة كل حديقة بنحو 70 متراً مربعاً. وستساعد هذه الخطوة جميع المنازل على الاستفادة من حدائق غناء قريبة، مما يعزز جودة الحياة لسكان المدينة الفاضلة.

وتشير الأبحاث إلى أن الحدائق تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وكبار السن، فهي توفر بيئة آمنة للأطفال للعب وتفريغ طاقاتهم، مما يسهم في تنمية قدراتهم الحركية والاجتماعية، كما تشجع الحدائق كبار السن على ممارسة الرياضة الخفيفة والاستمتاع بالهواء الطلق، مما يساهم في تحسين صحتهم العامة وتقليل مستويات التوتر.

وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن: «تعتبر هذه المبادرة جزءاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال زراعة جميع المناطق المتاحة، وتوفير مساحات خضراء تساعد في تحسين جودة الهواء، وتقليل درجات الحرارة، مما يساهم في مكافحة التغير المناخي».

وأضاف اليحيائي «إن المبادرة تهدف إلى تحقيق سبل السعادة والرفاهية للمواطنين والسكان من خلال توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال وكبار السن، وتعكس هذه الخطوة التزام البلدية برفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة الفاضلة».

وستطلق بلدية دبا الحصن عدداً كبيراً من الحدائق المنزلية في المستقبل تلبي احتياجات السكان والأسر ضمن رؤيتها المستقبلية في الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة لزراعة المنطقة بالكامل وتوفير حدائق للأطفال. وتُعد هذه المبادرة إضافة قيمة إلى حدائق الأحياء، مما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لمدينة صحية ومستدامة.

ولضمان تحقيق الاستدامة، وضعت البلدية اشتراطات عديدة لتصميم الحدائق المنزلية تشمل: استخدام النباتات المحلية التي تتطلب كميات أقل من المياه، واستخدام نظام الري الذكي لتحقيق الكفاءة في استخدام المياه، وتصميماً مرناً يسمح بتغيير ترتيب الحديقة بسهولة.