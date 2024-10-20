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علوم الدار

470 مشاركاً في مسيرة للتوعية بسرطان الثدي في العين

سالم بن ركاض يتقدم المسيرة في العين (من المصدر)
21 أكتوبر 2024 02:06

العين (الاتحاد)

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انطلقت في منطقة الجيمي بمدينة العين، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، مسيرة وردية بدعوة من ميديكلينيك مستشفى الجوهرة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان والعين روتانا، بمشاركة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي، وأعضاء من الجمعية، وعدد من المسؤولين والأطباء وممثلين عن الجمعيات الصحية والخيرية والإنسانية، وموظفين من مختلف الجهات والجامعات والمدارس.
وتخلل المسيرة التي جابت منطقة الخبيصي بجوار مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات كلمات ونشاطات ترفيهية وفقرات رياضية، بحضور حوالي 470 مشاركاً ومتطوعاً.
ووجه الشيخ الدكتور سالم بن ركاض في كلمته الشكر والتقدير إلى مستشفيات ميديكلينيك وإدارتها، وإلى كافة الجهات المشاركة التي تدعم رسالة رفع مستوى التوعية بسرطان الثدي، وخدمة المرضى والمصابين، وتحذير المجتمع من مخاطر سرطان الثدي، وضرورة إجراء الفحوص بشكل دوري. كما ألقيت كلمات لكل من فيليب تايلر، مدير مستشفيات ميديكلينيك العين، والدكتورة مها مجيد، المدير الطبي في ميديكلينيك الجوهرة، وبيار زبون، مدير روتانا العين، أكدوا خلالها على أن المسيرة الوردية، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي وضرورة اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من سرطان الثدي.
كما شارك في المسيرة أفراد من شرطة أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

العين
سرطان الثدي
ميديكلينيك
ميديكلينيك مستشفى الجوهرة
جمعية الإمارات للسرطان
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